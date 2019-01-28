قاسمي: ننتظر موقف اوروبا الرسمي حول الآلية المالية

لفت المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​ايران​ية ​بهرام قاسمي​ إلى أن "​اوروبا​ اعطت وعودا حول الآلية المالية الخاصة للتعامل مع ايران"، مشيرا الى ان "ايران تنتظر الموقف الرسمي من اوروبا حول هذه الآلية".

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