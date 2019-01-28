آبي يتعهد بإحلال الثقة مع كوريا الشمالية عبر عقد لقاء مع كيم

تعهد رئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​ بإحلال الثقة مع ​كوريا الشمالية​ عبر عقد لقاء مباشر مع زعيمها كيم جونغ-أون وإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الخصمين تاريخيا. وفي خطاب بشأن سياسته بمناسبة انطلاق أعمال البرلمان، تعهد آبي بدفع العلاقات الصينية اليابانية إلى "مرحلة جديدة وبميزانية قياسية"، مضيفا: "سأتصرف بحزم دون أن أخفق في استغلال كل فرصة ممكنة لكسر جدار عدم الثقة المتبادل وسأواجه أنا شخصيا الزعيم ​كيم جونغ أون​ بشكل مباشر لحل مسائل كوريا الشمالية النووية والصاروخية، وملف عمليات الخطف". وقال آبي "سأسعى إلى التطبيع الدبلوماسي عبر تسوية الماضي المؤسف".

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