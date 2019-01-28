أردوغان: هدفنا هو تأمين وحدة أراضي سوريا وتشكيل مناطق آمنة يستطيع السوريون العودة إليها

لفت الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ إلى أن "الوحدات الكردية سمحت لتنظيم الدولة بالخروج من ​الرقة​ الأسبوع الماضي بشكل آمن"، مشيراً إلى "اننا نستمر في لقاءاتنا مع ​الولايات المتحدة​ و​روسيا​ وكل القوى التي تمتلك قوات في ​سوريا​ من أجل الخطوة التالية".

وأكد أن "هدفنا هو تأمين وحدة ​الأراضي السورية​ وتشكيل مناطق آمنة يستطيع السوريون العودة إليها"، مشيراً إلى أن "نحو 300 ألف سوري عادوا من تركيا إلى المناطق الآمنة في عفرين وجرابلس والباب"، لافتاً إلى "أننا نأمل أن يصل عدد اللاجئين العائدين إلى سوريا إلى أكثر من مليون مع تأسيس المناطق الآمنة الجديدة".