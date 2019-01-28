لفتت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن "برنامجنا الصاروخي ليس للتفاوض وتوصيات ونصائح الآخرين لن تغير موقفنا"، مشيرةً إلى أنه "ليس لدينا أي مفاوضات مع أي كان بشأن برنامجنا الصاروخي".
وفي بيان لها، أكدت الخارجية الإيرانية "اننا ماضون في تطوير قدراتنا الدفاعية وفق احتياجاتنا وهذا موضوع لا نناقشه مع أحد"، مشيرةً إلى أنه "ليست لدينا أي مفاوضات مع أي كان بشأن برنامجنا الصاروخي".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية إيران: برنامجنا الصاروخي ليس للتفاوض ونصائح الآخرين لن تغير موقفنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.