خارجية إيران: برنامجنا الصاروخي ليس للتفاوض ونصائح الآخرين لن تغير موقفنا

لفتت وزارة ​الخارجية الإيرانية​ إلى أن "برنامجنا الصاروخي ليس للتفاوض وتوصيات ونصائح الآخرين لن تغير موقفنا"، مشيرةً إلى أنه "ليس لدينا أي مفاوضات مع أي كان بشأن برنامجنا الصاروخي".

وفي بيان لها، أكدت الخارجية الإيرانية "اننا ماضون في تطوير قدراتنا الدفاعية وفق احتياجاتنا وهذا موضوع لا نناقشه مع أحد"، مشيرةً إلى أنه "ليست لدينا أي مفاوضات مع أي كان بشأن برنامجنا الصاروخي".