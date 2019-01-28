وزير التموين يطالب بإنشاء شركات اجتماعية على غرار تجربة ماليزيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين التجارة الداخلية، إنه يسعى لزيادة منافذ توزيع الوزارة، موضحًا، البدء في تنفيذ مبادرة لتلبية الاحتياجات، من خلال الاعتماد على الشباب في المرحلتين الأولى والثانية.

وأضاف المصيلحي، في كلمته باجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة محمد كمال مرعي، بحضور نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات: "الآن لدينا المرحلة الثالثة لإقامة مشروعات لتشغيل الشباب؛ لسد الاحتياج في مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر".

وتابع: "لابد من مراجعة قائمة الاستيراد ونشرها كل شهر من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لنرى الكميات التي تدخل مصر من السلع".

واقترح المصيلحي، استقدام بيوت خبرة على مستوى عالٍ، وإجراء دراسات جدوى لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالشروط الواجبة.

كما اقترح، نقل التجربة الماليزية، بإنشاء شركات اجتماعية والتي تعد شبيهة للشركات المساهمة، لكن هدفها جمع أرباحها لتكبير الشركة وليس توزيع الأرباح على المساهمين الكبار بها؛ لأن بها بُعدًا اجتماعيًا، بل يتم توزيع الأرباح على صغار المساهمين فقط والمساهمين المبار سيأخذون أجورًا فقط.