عودة المياه لمدينة سوهاج بعد انقطاعها أكثر من 10 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اليوم الإثنين، عودة مياه الشرب لمدينة سوهاج، بعد انقطاع تجاوز الـ 10 ساعات، وذلك بعد إصلاح خط مياه شارع الحرية بحي غرب.
وقال اللواء محمد بدر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إن الشركة انتهت من إصلاح خط مياه 12 بوصة بشارع الحرية بحي غرب.
وأعرب "دين" عن اعتذار الشركة لمواطني المحافظة عن قطع المياه خلال تلك الفترة.
وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن السبب وراء قطع المياه خلال تلك الفترة يرجع لوجود خط المياه على عمق 3 أمتار أسفل خط الغاز الطبيعي وخط الصرف الصحي وكابلات الكهرباء.
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