بسبب "كُشك".. حبس عاملين متهمين بقتل شاب في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

قررت النيابة العامة بمركز أخميم بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج، اليوم الإثنين، حبس عاملين متهمين بقتل شاب بسبب خلاف على كشك لبيع المواد الغذائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان مركز شرطة أخميم، تلقى إخطارًا من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "محمد ع ح"، 21 سنة، عامل ويقيم بندر أخميم دائرة المركز، مصابًا بجرح طعني نافذ بالصدر وتوفى عقب وصوله.

واتهمت شقيقته "مني" 20 سنة، ربة منزل كلاً من "عبدالعزيز ز ي"، 35 سنة، عامل، و"علاء ح ي" 41 سنة، عامل بالاعتداء عليه بالضرب وإحداث إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات بينهم على كشك لبيع المواد الغذائية مشاركة بينهم.

جرى ضبط المتهمين وبحوزة الأول سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.