الرئيس الألماني يبدأ زيارة رسمية لإثيوبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أديس أبابا - (د ب أ):

بدأ الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اليوم الاثنين زيارة رسمية لإثيوبيا برفقة وفد اقتصادي تستمر لمدة ثلاثة أيام.

واستقبلت الرئيسة الإثيوبية الجديدة سهلى ورق زودي نظيرها الألماني اليوم في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بمراسم عسكرية.

ومن المقرر أن يلتقى الرئيس الألماني خلال زيارته إديس أبابا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حيث تتناول المباحثات بينهما برنامج الإصلاحات القوى في أثيوبيا.

ينظر إلى رئيس الحكومة الإثيوبية 42 عاما آبي أحمد على أنه طاقة أمل لبلاده والمنطقة، حيث بدأ بعد تنصيبه في أبريل عام 2018 إدخال إصلاحات ديمقراطية شاملة في بلاده التي يبلغ عدد سكانها نحو مئة مليون مواطن.

وقام آبى بإخلاء سبيل آلاف السجناء السياسيين، وبدأ في تحرير الاقتصاد من القيود وأمر بالقبض على مسؤولين رفيعي المستوى من النظام القديم. وأطلق عملية سلام مع إرتيريا بعد فترة عداء طويلة بين البلدين.