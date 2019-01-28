مقتل سائق بسبب هاتف محمول في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقى سائق مصرعه، اليوم الإثنين، في مشاجرة نشبت بسبب هاتف محمول بدائرة قسم جرجا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى قسم شرطة جرجا، إخطارًا من مستشفى جرجا العام بوصول "أحمد م ا" 20 سنة، سائق "توك توك" ويقيم بناحية الخلافية دائرة مركز جرجا مصابًا بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليسرى وتوفي عقب ذلك.

وتبين من تحريات إدارة البحث الجنائي حدوث مشاجرة بين المجني عليه و"علاء ا م" 23 سنة، سائق ويقيم بشارع السوق دائرة القسم بسبب خلافات بينهم على هاتف محمول قام على إثرها الأخير بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

جرى ضبط المتهم، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.