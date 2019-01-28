تواشيح إسلامية وكورال كنسي في احتفالية وطنية بمركز إبداع دمنهور

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة: تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة الخميس المقبل، احتفالية وطنية بعنوان " ملحمة وطنية في حب مصر" بمركز الابداع الفني بدمنهور التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي. تبدأ الاحتفالية بافتتاح معرض فن تشكيلي لفناني البحيرة ونتاج لورش المركز، بالإضافة لأول معرض لنادي الكاميرا بالمركز ،يعقب ذلك فقرة تتضمن تواشيح واغاني دينية لطلبة الأزهر الشريف وكورال كنيسة الملاك "ارشي أنجلوس" وباقة متنوعة لأغاني في حب مصر. يقام الحفل بحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

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