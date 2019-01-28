القوات الخاصة الأفغانية تحرر 38 شخصاً من أحد سجون طالبان

ذكر مسؤول اليوم الإثنين، أنه قد تم تحرير 38 شخصاً، بينهم مسؤولو أمن بارزون، من أحد سجون طالبان في إقليم غزني بجنوب شرق البلاد، في عملية نفذتها القوات الخاصة الأفغانية ليلاً.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم، عارف نوري، إن العملية التي تم تنفيذها في منطقة "آب باند" مساء الأحد، أسفرت عن مقتل تسعة من مسلحي طالبان وإلقاء القبض على تسعة آخرين.

وأضاف نوري أنه قد تم تدمير مخزن للأسلحة، ومنشأة طبية تابعة لطالبان تستخدم لمعالجة المسلحين المصابين، بالإضافة إلى تدمير سيارة محملة بالأسلحة ودراجات نارية، أثناء العملية.

ويشار إلى إن قوات الأمن الأفغانية منتشرة في أنحاء البلاد من أجل مقاتلة طالبان، بينما يواصل المقاتلون مهاجمة مرافق الحكومة وقوات الأمن في أنحاء أفغانستان، مما يسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.