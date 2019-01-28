المبعوث الأممي يصل إلى صنعاء لبحث اتفاقية السويد



وصل مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، اليوم الاثنين، إلى العاصمة صنعاء، في ثالث زيارة له خلال الشهر الجاري.

وقال مصدر ملاحي في مطار صنعاء إن جريفيث سيلتقي بمسؤولين حوثيين، وذلك ضمن مساعي تحقيق اتفاق مشاورات ستوكهولم.

وتأتي الزيارة بعد يومين من عودة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت إلى الحديدة غربي اليمن، في مسعى لإبقاء اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في المحافظة.

وحتى اليوم، لا يزال طرفا الصراع في اليمن (الحكومة والحوثيون)، يتبادلان الاتهامات بشأن عرقلة اتفاق ستوكهولم حول ملفي الحديدة وتبادل الأسرى.

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