استئناف جهود البحث عن ناجين من حادث انهيار أحد السدود بالبرازيل

انهيار سد في البرازيل - أرشيف

وكالات :

استأنفت فرق الإنقاذ في البرازيل، اليوم الاثنين، جهود البحث عن ناجين من انهيار أحد السدود في منجم للحديد بولاية ميناس جيريس بجنوب البلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق

الأوسط.وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية، أنه مازال هناك نحو 300 شخص في عداد المفقودين في أسوأ كارثة تشهدها البلاد فيمجال التعدين، فيما تأكد حتى الآن وفاة 58 شخصا.ولم يتضح بعد سبب انهيار السد، فيما ذكرت الشركة الألمانية التي قامت بفحص السد أن عمليات الفحص التي جرت في الآونة الأخيرة لم تشر إلى وجود أي مشكلة.