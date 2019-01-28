- 1/2
- 2/2
انهيار سد في البرازيل - أرشيفوكالات :
استأنفت فرق الإنقاذ في البرازيل، اليوم الاثنين، جهود البحث عن ناجين من انهيار أحد السدود في منجم للحديد بولاية ميناس جيريس بجنوب البلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرقالأوسط.
وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية، أنه مازال هناك نحو 300 شخص في عداد المفقودين في أسوأ كارثة تشهدها البلاد في
ولم يتضح بعد سبب انهيار السد، فيما ذكرت الشركة الألمانية التي قامت بفحص السد أن عمليات الفحص التي جرت في الآونة الأخيرة لم تشر إلى وجود أي مشكلة.
كانت هذه تفاصيل خبر استئناف جهود البحث عن ناجين من حادث انهيار أحد السدود بالبرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.