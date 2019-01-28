لبنان: موقع مطار بيروت يتعرض لـ"قرصنة إلكترونية"

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مطار رفيق الحريريوكالات :
قال المهندس محمد شهاب الدين المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت)، إن الموقع الإلكتروني للمطار تعرض لقرصنة إلكترونية الليلة الماضية، وأن مديرية الطيران المدني تواصلت مع الجهات الفنية المعنية التي قامت باحتواء الأمرومعالجته على وجه السرعة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكد المهندس محمد شهاب الدين ، إن هذا الخرق الذي تعرض له موقع مطار بيروت، لم يسفر عنه أي خلل في عمل
وأشار إلى أنه فور حدوث واقعة القرصنة الإلكترونية، تم توجيه قسم الدعم الفني بالمطار لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الموضوع على وجه السرعة بالتعاون مع الجهات الفنية المعنية، وهو الأمر تحقق بصورة فورية.
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