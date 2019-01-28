وفد جمعية الصحفيين الإماراتية يشارك باجتماع لجنة الحريات للصحفيين العرب بنواكشوط

وفد جمعية الصحفيين الإماراتية

كتب- احمد عبدالله:

يشارك وفد جمعية الصحفيين الإماراتية في اجتماع اللجنة الدائمة للحريات بالاتحاد العام للصحفيين العرب في العاصمة الموريتانية نواكشوط بدعوة كريمة من رابطة الصحفيين الموريتانيين والمقررة عقدها خلال الفترة من 26 – 30 يناير الجاري، ويمثل وفد الجمعية فضيلة المعينى نائب رئيس

مجلس إدارة الجمعية وعبد الرحمن نقي الأمين العام للجمعية.

ومن جانبها قالت المعينى، ان مشاركة الجمعية تأتى في إطار توطيد أواصر التعاون مع الاتحادات والنقابات والجمعيات والروابط الصحفية المشاركة من الدول العربية، وأيضا

مناقشة وضع الحريات الصحفية العربية بشك

وأضافت نائبة رئيس مجلس إدارة الجمعية أننا حريصون على التفاعل في كافة الأنشطة التي ين العرب.

ومن جانبه أشار عبد الرحمن نقي، ان الوفد سيشارك أيضا على هامش الاجتماع في اعمال الدورة التدريبية التي ينظمها اتحاد الصحفيين العرب بالتعاون مع رابطة الصحفيين الموريتانيين بعنوان " اخلاقيات العمل الصحفي، ط".