لجنة حقوق الإنسان العربية تبحث التقرير الأول للبحرين

الجامعة العربية كتب- احمد عبدالله: بدء منذ قليل اجتماع لجنة حقوق الانسان العربية بالجامعة العربية، أعمال الدورة الخامسة عشر لمناقشة التقرير الدورى الاول لمملكة البحرين بشأن تنفيذ التزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

جاء ذلك بحضور كلا من المستشار جابر المرى نائب رئيس لجنة حقوق الانسان العربية ، وعبدالله بن فيصل الدوسرى مساعد وزير الخارجية ، نبيل الاندلوسى رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان بالبرلمان العربى ، والسفيرة هيفاء ابو غزالة الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية .

ومن المقرر ان يستمر عمل اللجنة على مدار يومين

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