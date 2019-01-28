وفاة رئيس المجلس الدستوري الجزائري مراد مدلسي

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توفي رئيس المجلس الدستوري الجزائري مراد مدلسي، عن عمر ناهز 76 عاما، بعد معاناة مع مرض عضال.
وستقام جنازة مدلسي، بعد ظهر اليوم الاثنين، في مقبرة بن عكنون بالعاصمة، بحسب موقع "النهار" الجزائري.
وعُيّن مدلسي، أحد الشخصيات المقربة من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، رئيسا للمجلس الدستوري في سبتمبر 2013، خلفا للطيب بلعيز.
في غضون ذلك، سيتخذ المجلس الدستوري الجزائري جملة منالإجراءات الاستعجالية على خلفية وفاة رئيسه. وهذه الإجراءات ستكون كالتالي:
المادة 81: في حالة وفاة رئيس المجلس الدستوري أو استقالته، يجتمع المجلس الدستوري برئاسة نائب رئيس المجلس ويسجل إشهادا ويبلغ رئيس الجمهورية فورا.
المادة 82: في حالة وفاة عضو في المجلس الدستوري أو استقالته أو حصول مانع
المادة 83: يتمتع رئيس المجلس الدستوري ونائب الرئيس وأعضاؤه خلال عهدتهم بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية طبقا للمادة 185 الفقرة الأولى من الدستور.
وجاءت وفاة مدلسي، بالتزامن مع انطلاق سباق انتخابات الرئاسة، التي ستجري في 18 أبريل القادم، والذي يعد دور هيئته فيه محوريا.
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