سلطات الاحتلال الإسرائيلي تأمر فلسطينيًا بهدم أجزاء من منزله

وكالات :

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارا يقضي بهدم أجزاء من منزل مواطن فلسطيني في قرية جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح المواطن محمود عمر أبو حسين - في تصريح اليوم - أن سلطات الاحتلال أصدرت قرارا نهائيا يقضي بهدم أجزاء من منزله بيده، بحجة أن الأرض "خضراء" يمنع

فيها البناء حسب بلدية الاحتلال، أما وزارة الداخلية الاسرائيلية فتدعي أن القرار النهائي بحجة وجود "ملفات سرية" ولا يمكن ترخيصها.وأضاف أن سلطات الاحتلال ردت كافة الطلبات المقدمة لترخيص المنشأة وهي عبارة عن "أجزاء من منزل تبلغ مساحتها 100 متر مربع" أينصف مساحة البناء الكامل.موضحا أن البناء القديم تم تشييده عام 1993 ويحاول ترخيصه حتى اليوم من الدوائر المختصة، أما البناء الجديد المضاف الى المنزل والذي صدر بحقه قرار الهدم فبني عام 2016.وأشار إلى أنه سيقوم صباح (الخميس) بتنفيذ عملية الهدم، والا ستقوم البلدية بتنفيذ القرار وعليه دفع أجرة الهدم "لطواقم البلدية وللقوات المرافقة لها".لافتا إلى أن عملية الهدم ستؤثر على المنزل بالكامل والذي يأوي 13 فردا.