المبعوث الأممي لليمن يصل صنعاء في زيارة لم يعلن عنها

وكالات :

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيثس، اليوم الإثنين إلى العاصمة اليمنية صنعاء في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ذكرت المصادر اليوم الاثنين، مشيرة

إلى أن الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت عاد إلى الحديدة مع أعضاء فريق المراقبين الأمميين لاستئناف عمله من خلال لجنةالتنسيق المشتركة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم.وكان المتحدث باسم الحكومة اليمينة راجح بادي قد كشف صباح اليوم أن عودة كاميرت جاءت بعد وعود تلقاها جريفيثس من الميليشيات الحوثية بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، مؤكدا أن الميليشيات الحوثية لن تلتزم بوعودها.