أستراليا: شركة المقاولات "ايكون" تتوقف عن دفع تكلفة الإقامة المؤقتة لسكان برج أوبال

سيدني, استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - من المتوقع أن يعود المزيد من السكان إلى شققهم في برج أوبال بسيدني خلال الأيام المقبلة بعد توقف شركة المقاولات المسؤولة عن تشييد المبنى عن دفع مصاريف إقامتهم المؤقتة وغذائهم.

وأعلنت شركة "ايكون" الأحد أنها لن تدفع مصروفات الإقامة أو الطعام باستثناء الفطور لسكان ٧٤ شقة بعد أن أعلن مهندسو شركة "كاردنو" أن هذه الوحدات آمنة للسكن.

وقالت ايكون في رسالة للسكان: " من المهم ملاحظة أننا نواصل العمل مع كافة المهندسين للتيقن من شفافية جميع التحقيقات.

وتابعت الرسالة: "حوالي ٦٥٪ من الشقق جاهزة للسكن حاليا".

لكن السكان الآخرين سيكون بإمكانهم البقاء، في السكن الفندقي حتى يوم الأربعاء على الأقل.

وقالت شركة التصميمات الهندسية " دبليو إس بي" الخميس إنها وضعت جدولا يتعلق بشقق البرج التي ما زالت بعيدة عن الإصلاح.

وأضافت أن أعمال التدعيم تشمل ثلاثة جدران في المبنى على امتداد ١٢ مستوى.

وشددت على أن البناء الهيكلي للمبنى سليم إنشائيا وهو نفس الحكم الذي أصدرته لجنة خبراء هندسية مستقلة تابعة لحكومة نيو ساوث ويلز.

يأتي ذلك بعد أسابيع من عدم التيقن بعد اكتشاف شروخ كبيرة بالمبنى وإخلاء سكانه عشية الكريسماس.