كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة أمير الديانة الإيزيدية في ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
توفي الأمير تحسين سعيد علي بك، أمير الديانة الإيزيدية في العراق والعالم، اليوم الاثنين، في مدينة هانوفر الألمانية عن عمر 86 عاما بعد معاناة مع المرض.
وخلال اتصال هاتفي مع RT أكد النائب الإيزيدي في البرلمان العراقي صائب خدر وفاة الأمير تحسين بك.
تحسين بك أمير الديانة الإيزيدية في العراق والعالم ورئيس المجلس الروحاني الإيزيدي، ولد في 15 أغسطس 1933، في باعدرى التابعة لقضاء الشيخان، في الموصل.
تم تنصيبه أميرا للإيزديين، بترشيح من جدته ميان خاتون، بعد مرور 15 يوما على وفاة والده الأمير سعيد علي بك عام 1944.
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