كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان: نسعى لإنشاء مناطق آمنة في سوريا لتأمين عودة اللاجئين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا تسعى لإنشاء مناطق آمنة في سوريا لتأمين عودة اللاجئين. وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان حول سوريا وسط سعي أنقرة إلى إقناع المسؤولين الروس باقتراحها إقامة "منطقة آمنة" في شمال سوريا لمنع أي حكم ذاتي كردي على الحدود. ويقف الرئيسان على طرفي نقيض من الأزمة السورية، فروسيا تقدم الدعم للحكومة السورية بينما تدعم تركيا فصائل مسلحة معارضة تحارب نظام الرئيس بشار الأسد.

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