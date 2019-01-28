كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تهدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة أسوشييتدبرس عن مسئول كبير بالإدارة الأمريكية قوله إن البيت الأبيض سوف يفرض غرامات وعقوبات صارمة على الاتحاد الأوربى إذا حاول الالتفاف على عقوبات واشنطن ضد إيران.

وفقا للمسؤول، فإن الولايات المتحدة ستطبق بشكل كامل عقوباتها ضد إيران ومحاسبة أي شخص على تقويضها.

وجاءت التصريحات بعد بيان أدلى به مايا كوسيجانشيك، المتحدثة باسم فيديريكا موغيريني، رئيسة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بأن الاستعدادات للنظام المالي البديل بين طهران وبروكسل "في مرحلة متقدمة"، وسيتم الإعلان عن الإطلاق "قريبًا جدًا".

ويأتي هذا التعهد بعد أن قالت مايا كوسيجانشيك، في أواخر الأسبوع الماضي، إن بروكسل تضع اللمسات الأخيرة على الجهود الرامية إلى إنشاء قناة بديلة لدفع الأموال لتسهيل المعاملات التجارية مع طهران وسط العقوبات الأمريكية ضد إيران.