كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف: اللقاء المقبل حول سوريا في أستانا سينعقد منتصف الشهر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن اللقاء المقبل حول سوريا في أستانا سينعقد منتصف الشهر المقبل. وقال لافروف خلال لقائه نظيره الكازاخستاني: "من دون شك نقدر عاليا جهود أصدقائنا في عقد لقاءات دولية عالية المستوى حول سوريا، واللقاء القادم بهذا الشأن سيعقد في أستانا منتصف الشهر المقبل"​​​.

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