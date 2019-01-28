كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مادورو يعد جيش فنزويلا لحرب محتملة مع الولايات المتحدة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت القوات المسلحة الفنزويلية، استعدادها لحماية السيادة والسلامة الإقليمية للبلاد. وبدأ الجيش الفنزويلي اختبارا واسع النطاق للمعدات العسكرية قبل أن يتم الإعلان عن تمارين واسعة النطاق في الفترة من 10 إلى 15 فبراير. ونشر الرئيس الفنزويلي على حسابه على التويتر فيديو الاختبارات. وزار مادورو شخصيا موقع القوات المسلحة وناشد الجيش. ويمكن رؤية الدبابات وعربات القتال للمشاة، وقوارب الإنزال على الفيديو. كما شارك رئيس الدولة في سباق مشترك مع الجيش. ووفقا لمادورو، فإن الجيش الفنزويلي على استعداد لحماية السيادة والسلامة الإقليمية للبلاد. في وقت سابق ، ذكرت وسائل الإعلام أن السلطات الفنزويلية ترسل قوات إلى الحدود مع كولومبيا، خوفا من غزو القوات الأمريكية من أراضي هذه الدولة. Nuestra #FANB está lista y preparada para defender la Soberanía Nacional y la Integridad Territorial, ante las pretensiones de vulnerar nuestra Patria sagrada. ¡Leales Siempre, Traidores Nunca! pic.twitter.com/AXJ8DMU16m — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 27, 2019

كانت هذه تفاصيل خبر مادورو يعد جيش فنزويلا لحرب محتملة مع الولايات المتحدة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.