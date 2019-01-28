كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: لا يمكننا تأكيد وجود مباحثات سرية مع فرنسا حول برنامج الصواريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت إيران، اليوم الاثنين، إنها لا تستطيع تأكيد إجراء محادثات سرية مع فرنسا، بشأن برنامج الصواريخ البالستية، مثلما قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، يوم الجمعة.

وكان لو دريان قد ذكر أن فرنسا مستعدة لفرض مزيد من العقوبات على إيران إذا لم يتم إحراز تقدم في المحادثات حول برنامجها للصواريخ الباليستية.

وقال بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في مؤتمر صحفي، "لا يمكنني تأكيده… برنامجنا الصاروخي برنامج دفاعي نناقشه فقط داخل البلاد".

وكان قاسمي قد ذكر، قبل أيام، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائما تطالب بتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وتؤمن بأن بيع مجموعة من الأسلحة المعقدة والعدوانية من قبل أمريكا وبعض الدول الأوروبية، من ضمنها فرنسا، تعد من أسباب زعزعة الاستقرار والموازنة في المنطقة".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تصمم إمكانياتها الدفاعية على أساس التقييم الحقيقي للتهديدات الموجودة وسوف تطور هذه الإمكانيات بقدر ما يلزم".

وأشار قاسمي، إلى أن "القوة الصاروخية الإيرانية ليست قابلة للنقاش، وتم الإعلان عن هذا الموضوع في اللقاءات مع الأطراف الفرنسية"، وأكد "التهديد بفرض عقوبات صاروخية جديدة ضد إيران يعارض روح الحاكم على المحادثات الثنائية والتعاون بين البلدين" وأضاف "أي نوع من العقوبات الجديدة من قبل الدول الأوروبية على إيران سوف يدفع إلى مراجعة التعاون مع هذه الدول".