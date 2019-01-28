كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفلبين: إغلاق بلدة جنوبية بعد تبني داعش الهجوم على كنيسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أقامت قوات الأمن الفلبينية اليوم الاثنين حواجز ونقاط تفتيش حول بلدة جنوبية شهدت تفجيريين أسفرا عن مقتل 20 شخصاً، وإصابة أكثر من 110 آخرين.
وقال قائد الشرطة الوطنية أوسكار ألبايالدي إن اغلاق بلدة جولو في إقليم سولو، على بعد ألف كيلومتر جنوب مانيلا، سيتيح للقوات تعقب المشتبه بهم في تفجيري يوم الأحد في الكاتدرائية.
وقال ألبايالدي للصحافيين في جولو: "لا يوجد شخص واحد في الشوارع تقريباً، والمحال مغلقة، حتى نتمكن من احتواء هذه المنطقة، أقمنا حواجز طرق، ونقاط تفتيش، ولدينا قوات كافية على الأرض".
ويذكر أن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن التفجيرين.
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