سيمو سدراتي يقتحم عالم السينما – صور

يخوض المدون سيمو سدراتي تجربة جديدة، تعتبر الأولى له في مجال التمثيل السينمائي، حيث يجسد بطولة فيلم “الكذيذيب” للمخرج سعيد آزار” .

سدراتي تقاسم مع متتبعيه على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورا من كواليس الفيلم، الذي يجرى تصويره في مدينة طنجة، أرفقها بتعليق جاء فيه “أول فيديو في “يوتيوب” في عام 2013: 2019 أول تجربة في التمثيل، ودور بطولة في الفيلم التلفزي “الكذيذيب” لسعيد أزار”.

وسبق للسدراتي أن شارك في سلسلة “فلاش باك”، التي عرضت خلال شهر رمضان المنصرم على الأنترنت.

يذكر أن سيمو سدراتي يحظى بمتابعة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت بداياته على اليوتيوب بمقاطع مضحكة، ليصبح مع مرور الوقت من أشهر صناع المحتوى على الأنترنت في المغرب.