محاولة اختطاف طفلة في مراكش والسلطات تتدخل

تعرضت طفلة في عقدها الأول، لمحاولة اختطاف، أمس الأحد،٧ بنواحي مدينة مراكش، عندما كانت برفقة والدتها التي تعاني من إعاقة جسدية، قبل أن يتدخل السكان لوقف الفاجعة.

وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة مراكش، في بلاغ له، إنه بلغ إلى علمه خبر اعتقال مشتبه به الذي حاول اختطاف طفلة تبلغ حوالي 9 سنوات، كانت ترافق والدتها التي تعاني إعاقة جسدية وهما في الطريق إلىدوار لغشيوة جماعة حربيل تامنصورت.

وأوضح المصدر ذاته، أن الساكنة انتبهت إلى محاولة الاختطاف، وألقت القبض على المشتبه فيه الذي تم تسليمه لأعوان السلطة المحلية ورجال الدرك الذين حضروا للمكان فور إخبارهم من طرف الساكنة.