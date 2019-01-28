في وقت تشهد فيه البلاد انقساما حادا وأزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة، عمد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى الظهور بأنه غير آبه بالوضع.
وفي مشهد شبيه بما أقدم عليه الرئيس السوداني عمر البشير قبل أيام، ظهر أدورو، نهاية الأسبوع، وهو يرقص رفقة عقيلته سيليا فلوريس، على إيقاع “البنقز” وسط أنصاره خلال لقاء عقده مع عدد كبير من الشباب في العاصمة كاراكاس.
كما طبل مادورو بحماس على “البنقز”، وهي آلة تصدر الصوت عن طريق الطرق أو الضرب، ومثال عليها الطبل والدف والجرس.
وحمل الحضور صورا وتماثيل لمادورو معربين عن تأيدهم له بعد قرار عدد من الدول الاعتراف بزعيم المعارضة، خوان غوايدو، كرئيس مؤقت للبلاد.
وكانت كل من إسبانيا وفرنسا وألمانيا قد أمهلوا نيكولاس مادورو لمدة 8 أيام يتعين عليه خلالها الإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية جديدة في البلاد، وخلافا لذلك فإنها ستعترف برئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو رئيسا شرعيا مؤقتا لفنزويلا.
وكانت واشنطن وعدد من دول أمريكا اللاتينية اعترفت بغوايدو رئيسا مؤقتا، بعد أن أعلن هو قبل ذلك نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا.
كانت هذه تفاصيل خبر “على خطى البشير”.. مادورو يواجه التظاهرات بالرقص!! -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.