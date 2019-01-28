الزمالك يعلن عن المفاجأة..تركي آل الشيخ مول صفقة المغربي بوطيب!

انتظر نادي الزمالك المصري حوالي الثلاثة أسابيع، للكشف عن مفاجأة تتعلق بصفقة الدولي المغربي، خالد بوطيب، والذي لحق بالمجموعة قادماً من فريق مالطية سبور التركي، بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

مجلس إدارة الزمالك أكد، مساء أمس الأحد، أن تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي ومالك نادي بيراميدز المصري، والرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة بالسعودية، مول صفقة الدولي المغربي، للمرة الثالثة، وفي إحدى أبرز انتقالات الميركاتو الشتوي.

ووجه الزمالك شكره للمسؤول السعودي المثير للجدل، بعد مساعدة النادي على ضم واحد من أبرز المهاجمين، بعد أن بوطيب قريباً من الانتقال إلى صفوف الوحدة السعودي.

ويعتبر بوطيب، المهاجم الأول للمنتخب الوطني المغربي في عهد المدرب الفرنسي هيرفي رونار، ووقع 9 أهداف في 23 مباراة مع “أسود الأطلس” تبقى أشهرها هدفه في مرمى المنتخب الإسباني في نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا، بالإضافة إلى ثلاثية مباراة الغابون، في إقصائيات “المونديال”.

أما مع فريقه التركي هذا الموسم، فقد وقع الدولي المغربي البالغ من العمر 32 سنة، 5 أهداف في 18 مباراة، خاضها رفقة المجموعة بالدوري والكأس.