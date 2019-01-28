نقاش في الطبيعة والحياة النباتية في فلسطين | عمّان

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: الأربعاء، 30/ 01/ 2019

الزمان: 19:00

المكان: تيربو، شارع الملك حسين، عمّان

توضح هذه المحاضرة كيف تتشكل المناظر الطبيعية من خلال الحياة الزراعية الإيكولوجية. من خلال استكشاف المساحات التي تستمر فيها تربية الحيوانات والزراعة في فلسطين، تظهر المحاضرة كيف أن الإيكولوجيا الزراعية الفلسطينية هي جزء من مناظرها الطبيعية، لا تنفرد عنها.

عمر إمسيح هو أستاذ مساعد في الجغرافيا في جامعة بيرزيت، يبحث في التحول الزراعي الإيكولوجي في الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.

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