جولة افتراضية في معرض غزْل العروق | عمّان

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: السبت، 09/ 02/ 2019

الزمان: 10:30

المكان: دارة الفنون، عمّان

تستضيف دارة الفنون في عمّان جولة افتراضية في معرض "غزل العروق" الذي يقوم عليه المتحف الفلسطيني.

تتحدث زينة جردانه، رئيس مجلس الإدارة للمتحف الفلسطيني، ود. عادلة العايدي – هنية، المدير العام للمتحف، عن فكرة هذا المتحف ومعارضه ومشاريعه، إضافة إلى الإضاءة على معرض وكتاب "غزْل العروق: عين جديدة على التطريز الفلسطيني".

غزل العروق وهو أول معرض من نوعه يتتبع تحولات التطريز الفلسطيني من ممارسة ذاتية مدفوعة بالحب والشغف إلى رمز للتراث الوطني ثم إلى منتج يُتداول في الأسواق العالمية، ساعيًا إلى تكوين صورة شاملة لتاريخ فلسطين المادي.

ستتوفر معدات الجولة الافتراضية يوميًا خلال ساعات العمل في البيت البيروتي دارة الفنون على مدار أسبوعين، كل ما عليكم هو ارتداء نظارات تقنية الواقع الافتراضي لتعيشوا التجربة. كما تستطيعون اقتناء نسختكم من كتاب "غزْل العروق".

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