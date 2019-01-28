غليك يقتحم الأقصى على رأس مجموعة من المستوطنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحم عضو الكنيست اليميني، عن حزب "الليكود"، الحاخام يهودا غليك، صباح اليوم، الإثنين، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، على رأس مجموعة من المستوطنين المتطرفين، ضمن أداء طقوس دينية تلمودية بمناسبة زفافه.

وقال مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فراس الدبس، في تصريح مقتضب أرسل نسخة منه لـ"عرب 48"، إن "غليك اقتحم المسجد الأقصى على رأس مجموعة من اليهود المتطرفين، وتجول في باحات المسجد الأقصى قبل المغادرة".

وأوضحت المصادر الفلسطينية، أن غليك يوثّق "تقديس زواجه بحسب طقوس تلمودية"، بتصوير بثٍ مباشر بهاتفه النقال.

ووصف أحد حراس المسجد الأقصى اقتحام غليك واحتفائه بزفافه داخل باحات الأقصى، بأنه "تحدٍ خطير واستفزاز لمشاعر المسلمين والمصلين، وحلقة متقدمة في استهداف المسجد المبارك الذي سيكون نقطة الاستهداف الرئيسية استهلالاً للانتخابات الإسرائيلية المقبلة".

وجدد المستوطنون، اليوم، اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى، حيث تجولوا في مرافق المسجد وأرجائه بحراسة وحماية مشددة من قبل قوات الاحتلال حتى مغادرتهم من باب السلسلة.

يذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وسمح مطلع تموز/ يوليو 2018، لأعضاء الكنيست باقتحام المسجد الأقصى مرة كل 3 أشهر. ولكن شرطة الاحتلال الإسرائيلية، سمحت لاحقا للسياسيين الإسرائيليين، باقتحام المسجد الأقصى مرة شهريا، بعد التنسيق معها.

واعتاد غليك أن يقتحم المسجد الأقصى شهريا، كان آخرها في الشهر الماضي؛ وغليك هو من أبرز الداعين إلى فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

وأدت الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، إلى موجات احتجاج فلسطينية واسعة في السنوات القليلة الماضية.

وتسمح شرطة الاحتلال، للمستوطنين، باقتحام المسجد الأقصى من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد. وترفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، الاقتحامات وتدعو إلى وقفها.