النقب: اعتقال عضو بلدية رهط سليمان العتايقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقل أفراد من وحدة "يوآف' التابعة لما يسمى بـ"سلطة تطوير وتوطين البدو" في النقب، عضو بلدية رهط والناشط في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الحاج سليمان العتايقة، صباح اليوم الإثنين.

وقال أقارب العتايقة إن "أفراد الوحدة حضروا الساعة السابعة من صباح اليوم إلى منزل عضو البلدية، وقاموا باعتقاله واقتياده إلى مركز الوحدة في بلدة عومر".

وأكدوا أن "عملية الاعتقال تأتي ضمن ممارسات السلطات الإسرائيلية بالضغط على أبناء العائلة من أجل التوصل إلى تسوية على أراضينا الخاصة".

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية ووحدة "يوآف" التابعة لما يسمى بـ"سلطة تطوير وتوطين البدو" اقتحمت حي العتايقة في رهط، صباح يوم الخميس الموافق 22.11.2018، وهدمت منزلا وديوانا للعائلة وورشة بحجة البناء غير المرخص.