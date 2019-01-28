استعادة "التلال الجبلية" بعد سرقتها مدة 24 ساعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عثرت الشرطة الروسية على اللوحة التي سرقت أمس من متحف شهير للفن الروسي في موسكو في وضح النهار.

وسُرقت لوحة "التلال الجبلية" للرسام أرخيب كويندزي، التي تحمل عنوان "آي بيتري، القرم" أمام أعين الزوار المذعورين، أمس، الأحد، من معرض تريتياكوف. وقال الشهود إن شابا أزال اللوحة من الجدار قبل أن يدركوا أنهم شاهدوا السرقة.

وقالت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الإثنين، إنها اعتقلت اللص واستعادت اللوحة التي كانت مخبأة في جانب بناية خارج موسكو. وقالت الشرطة إن الرجل كان معتقلا وأطلق سراحه حديثًا بكفالة مالية، لحيازته مخدرات في كانون الأول/ ديسمبر.

ورسم كوينجي، الفنان الروسي الراحل ذو الأصول اليونانية، اللوحة المسروقة، وهي لوحة "آي بيتري. القرم"، عام 1908 وصور فيها بفرشاته جبلا في شبه جزيرة القرم.

وسرقت اللوحة من معرض تريتياكوف الفني في موسكو، أمس الأحد، وتصل قيمة تأمين اللوحة نحو 185 ألف دولار. وكانت لوحة "بستان بيرش"، التي رسمها كوينجي عام 1881 بيعت في مزاد لسوذبي بأكثر من ثلاثة ملايين دولار في 2008.