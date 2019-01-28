نقابة ممثلي الشاشة: "النمر الأسود" أفضل فيلم ورامي مالك أفضل ممثل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز فيلم "النمر الأسود" (بلاك بانثر)، بالجائزة الكبرى من بين جوائز نقابة ممثلي الشاشة، يوم أمس الأحد، فيما فاز الممثل رامي مالك بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي).

وفازت الممثلة جلين كلوز بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "الزوجة" (ذا وايف)، وفاز ماهرشالا علي، بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في الفيلم الكوميدي "كتاب أخضر"(غرين بوك).

وفازت إيميلي بلانت بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "ماري بوبينز تعود" (ماري بوبينز ريترنز).

ونقابة ممثلي الشاشة ورابطة فناني التلفزيون والراديو الأميركيين هي أكبر نقابة للممثلين في هوليوود، إذ تضم في عضويتها نحو 160 ألف فنان. وتجتذب جوائز نقابة ممثلي الشاشة اهتماما كبيرا من أكبر مجموعة تصوت للأفلام الفائزة بجوائز أكاديمية علوم وفنون السينما التي تمنح الأوسكار.

وخلال 23 عاما مضت لم يحصل سوى فيلم واحد على جائزة أوسكار أفضل فيلم، دون أن يرشح لجائزة من نقابة ممثلي الشاشة وهو الفيلم الخيالي الرومانسي (ذا شيب أوف ووتر) العام الماضي.

لكن هذا السيناريو قد يتكرر هذا العام مع وجود عدة أفلام تتنافس على الأوسكار، دون ورودها في ترشيحات جوائز نقابة ممثلي الشاشة مثل فيلم "روما" والفيلم البريطاني "المفضلة" (ذا فيفوريت) والفيلم الحائز على غولدن غلوب لأفضل فيلم كوميدي، "كتاب أخضر" (غرين بوك).