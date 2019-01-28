انت الان تتابع تفاصيل خبر حكم نهائي بالسجن المؤبد لزعيم المعارضة الشيعية بالبحرين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 28 يناير 2019 11:24 صباحاً - أيدت محكمة التمييز البحرينية، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن المؤبد لزعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان واثنين من مساعديه بتهم "التخابر مع قطر"، على ما أفاد مصدر قضائي.

والحكم الصادر عن محكمة التمييز نهائي ولا يمكن الطعن به، وفق ما نشرت وكالة "فرانس برس".

واتهم سلمان، زعيم جمعية الوفاق التي حلّها القضاء، واثنين من مساعديه بـ"التخابر مع دولة قطر، وإفشاء وتسليم أسرار دفاعية"، وهو ما نفته الدوحة جملة وتفصيلاً.

وكانت محكمة بحرينية برأت في يونيو الماضي الشيخ سلمان، زعيم جمعية الوفاق التي حلّها القضاء، واثنين من مساعديه من هذه التهمة، واستأنفت النيابة العامة هذا الحكم.

ويأتي ذلك بعد أن قطعت البحرين والسعودية والإمارات ومصر علاقاتها مع قطر في يونيو 2017، متهمة إياها بدعم "الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة وتؤكد أنها محاولة للسيطرة على قرارها السيادي.

وفرضت الدول الأربع حصاراً اقتصادياً على قطر، ومنعت الطائرات القطرية من عبور أجوائها، والشركات القطرية من العمل على أراضيها، بينما منعت السعودية والإمارات والبحرين مواطنيها من السفر إلى قطر.

وكان زعيم المعارضة الشيعية أوقف في 2014، وحكم عليه في يوليو 2015 بالسجن أربعة أعوام لإدانته بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.

وفي يوليو 2016، حل القضاء البحريني جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة، التي كانت لديها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في فبراير 2011، وكذلك جمعية "وعد" العلمانية المعارضة.