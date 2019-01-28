شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تستضيف زعيم لحركة طالبان وبورصتها بالمنطقة الحمراء والان مع التفاصيل

كشفت مصادر من حركة طالبان إنه من المتوقع مشاركة القائد الجديد للحركة، الملا عبد الغني برادار، قريبا في اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين تُعقد في قطر فيما دخلت مفاوضات تهدف لإنهاء الحرب المستمرة في أفغانستان منذ 17 عاما يومها السادس.

ووفق "قطر يليكس"، لا يزال نظام تميم يوفر المأوى والملاذ لقادة الجماعات والتنظيمات الإرهابية،

وعقدت الجولة الأولى من المحادثات في قطر على مدى ستة أيام، بين أعضاء المكتب السياسي لحركة "طالبان" في الدوحة، والمبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، وناقش الجانبان المصالحة الوطنية وتحقيق السلام في البلاد، والإطار الزمني للمفاوضات.

واتفق الجانبان على مواصلة المحادثات الشهر المقبل في الدوحة. وذكر مسؤولان كبيران في حركة طالبان يطلعان على المفاوضات، أمس السبت، أن هناك زخما يتزايد منذ تعيين الملا عبد الغني برادار قائدا سياسيا للحركة يوم الخميس.

ومن المتوقع أن يتوجه برادار، الذي خرج من السجن في باكستان العام الماضي، إلى قطر للانضمام للمحادثات في خطوة من المتوقع أن تلقى ترحيبا من الولايات المتحدة التي ترغب في التحدث مع شخصيات بارزة في الحركة. وقال أحد كبار مسؤولي طالبان في أفغانستان ”من المتوقع أن ينضم قريبا“.

وكان برادار يقود العمليات العسكرية لطالبان في جنوب أفغانستان وألقى فريق من المخابرات الباكستانية والأمريكية القبض عليه عام 2010، وكان أحد مؤسسي الحركة، وديقاً مقرباً لزعيم طالبان السابق الملازم، الملا محمد عمر، الذي أعطاه اسمه الحركي "بارادار" أو "الأخ".

وعندما ينضم برادار للمحادثات فإنه سيواجه مهمة تهدئة المخاوف الأمريكية حيال رفض طالبان قطع علاقاتها بتنظيم القاعدة وهو سبب الخلاف الأساسي مع المبعوث الأمريكي يوم الجمعة.

وقال قيادي بارز في طالبان لرويترز ”أكدت طالبان للولايات المتحدة أنها ستعارض أي محاولة من جماعات متشددة لاستخدام أفغانستان قاعدة لشن هجمات إرهابية على الولايات المتحدة وحلفائها“. مشيرا إلى أن واشنطن تريد من طالبان قطع علاقاتها بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

وأضاف القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه ”مستعدون لنبذ أي صلات بالدولة الإسلامية لكن نرفض قطع العلاقات مع القاعدة لأنهم قبلوا بالقائد الأعلى لطالبان الشيخ هيبة الله أخونزاده زعيما لهم أيضا“.

إلى ذلك، أنهت بورصة قطر تعاملات أولى جلسات الأسبوع الأحد بالمنطقة الحمراء، وسط تراجع لـ4 قطاعات، حيث انخفض المؤشر العام بنسبة 0.41% ليصل إلى النقطة 10668.14، فاقداً 44.25 نقطة عن مستويات الخميس الماضي.

وتقلصت التداولات اليوم، حيث هبطت السيولة إلى 164.93 مليون ريال، مقابل 324.27 مليون ريال يوم الخميس. كما وتراجعت أحجام التداول عند 5.53 مليون سهم، مقارنة بـ8.07 مليون سهم في الجلسة السابقة.

وشهدت الجلسة تراجع قطاعات العقارات، والصناعة، والبنوك، والبضائع، وعلى الجانب الآخر ارتفعت قطاعات الاتصالات، والنقل، والتأمين.

وجاء الصناعة كأبرز القطاعات المنخفضة بـ0.80%، متأثراً بهبوط 5 أسهم تصدرها صناعات قطر-ثاني أكبر وزن نسبي في المؤشر العام- بنسبة 1.81%.

وتجاهل قطاع الصناعة تصدر سهم الإسمنت الوطنية الارتفاعات بـ4.48%، إلى سعر 73.50 ريال هو الأعلى منذ أغسطس 2017. كما هبط البنوك 0.16%، بضغط تراجع عدة أسهم تقدمها الأهلي الأكثر هبوطاً بـ7.90%.