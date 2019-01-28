شكرا لقرائتكم خبر عن "وام": الإمارات والفاتيكان علاقة إنسانية أخوية تعزز حوار الأديان والان مع التفاصيل

بثت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام"، اليوم الاثنين، صورة تظهر عمق العلاقة التاريخية بين الإمارات العربية المتحدة والفاتيكان.

ونعيد نشر الصورة التي تظهر استقبال الشيخ زايد للممثل الشخصي لبابا الفاتيكان عام 1989.

وقالت الوكالة:"بين الماضي والحاضر .. الإمارات و الفاتيكان علاقات انسانية أخوية تعزز الحوار بين الاديان صورة من "استقبال الشيخ زايد للممثل الشخصي لبابا الفاتيكان عام 1989".

وكانت صحيفة خليجية، ذكرت أنه "عندما يقوم رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم بزيارة دولة الإمارات في الثالث من الشهر المقبل، في أول زيارة له إلى دولة خليجية، فهي زيارة ليست عادية. إنها زيارة تاريخية لدولة عربية إسلامية تحولت إلى نموذج في التسامح والتآخي والحوار بين الأديان، وإلى ساحة للتلاقي والتعايش.

وأوضحت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "اليمن العربي" - أن اختيار قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، الإمارات لم يكن اختياراً بروتوكولياً.

مبينة إنه اختيار المكان المناسب حيث تترسَّخ القيم الإنسانية بأسمى معانيها من خلال هذا التنوع الذي لا مثيل له على وجه الأرض في توليفة بشرية تضم نحو 200 جنسية مختلفة الأعراق والهويات والثقافات والأديان والأفكار.

وأشارت إلى أن هذه الجنسيات تعمل معاً في تآلف هرموني لتشكل مقطوعة مبدعة من التمازج الإنساني الذي لا مثيل له، ترعاه دولة يشكل التسامح أحد أعمدة وجودها، والحرية والحوار عموداً آخر. لذا عمدت دولة الإمارات إلى استحداث وزارة للتسامح في العام 2016 لترسيخ قيم التسامح والتعددية وقبول الآخر، منطلقة من قيم كرَّسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في أن تكون الإمارات موئلاً للمحبة والسلام والأخوة البشرية، وهي ما زالت تقوم بهذا الدور الإنساني في ظل قيادتها الرشيدة، بل يتعزز هذا الدور كل يوم من خلال المبادرات الإنسانية التي لا تتوقف في مد يد الخير حيث تكون هناك حاجة لمساعدة فقير أو ملهوف محتاج، من دون اعتبار لجنس أو لون أو دين.

وأكدت أنه ليس عبثاً أن يتم اختيار دولة الإمارات في أول زيارة يقوم بها البابا لمنطقة الخليج، فهي دولة التسامح والحوار، وهي نموذج للإسلام المعتدل الذي يرفض التطرف والإرهاب، وفيها تم احتضان عشرات المؤتمرات والندوات الإقليمية والعالمية التي تناولت الحوار بين الأديان والتعايش بين الأمم، وتكريس قيم السلام والمحبة، وآخرها " ملتقى تحالف الأديان من أجل أمن المجتمعات" الذي انعقد في العاصمة أبوظبي.

وذكرت أن زيارة البابا إلى الإمارات تأتي في إطار احتفالها بعام التسامح الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وكأن البابا أراد زيارته تكريساً لهذا الدور من خلال مشاركته في " ملتقى الحوار العالمي بين الأديان حول الأخوة الإنسانية" الذي تستضيفه أبوظبي، وأيضا من خلال القدّاس الذي يترأسه بحضور الآلاف من معتنقي الديانة المسيحية في رسالة إلى العالم تقول: هنا على أرض الإمارات تلتقي الأديان بمحبة وسلام، وتنعم البشرية بالأمان، وتستطيع أن تتحاور وتلتقي وتتعايش.

وقالت "الخليج " في ختام افتتاحيتها .. أجل، على أرض المحبة هنا، سيحط البابا فرنسيس نصير الفقراء والمظلومين، العارف بتفاصيل المنطقة وهمومها ومشاكلها، والشاهد على دورها كأرض للقداسة والأنبياء، كي يواصل رسالته كداعية للمحبة والتسامح والسلام.