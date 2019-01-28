شكرا لقرائتكم خبر عن معارض: نظام الملالي نفذ 500 عملية إرهابية خلال 40 عاماً خارج إيران والان مع التفاصيل

نشر موقع «بث نت»، تصريحات القيادي في المعارضة الإيرانية حسين داعي الإسلام، حول النشاطات الإرهابية للنظام التي تم فضحها مؤخراً، وأكد أن نظام الملالي نفذ 500 عملية إرهابية خلال 40 عاماً خارج إيران.

وقال: «لطالما كان الإرهاب، جزءاً من طبيعة نظام الملالي، وفي البداية كان أداة لتوسيع التطرف والتدخل في الشؤون الداخلية في بقية الدول، وخاصة في الشرق الأوسط، لكن اليوم إضافة لذلك أصبح أداة للاستمرار في بقاء النظام المتجه نحو السقوط».

وأضاف: «في هذه الأيام يتم الكشف عن الأخبار التي تتحدث عن تورط النظام في المنطقة واعتقال العملاء والمرتزقة الإرهابيين التابعين لهذا النظام، الذين يعمل بعضهم بغطاء دبلوماسي في الدول الأوروبية. فمن جهة ضاعفت آلة الاغتيال الخاصة بالحكومة الدينية المجرمة من نشاطاتها في الداخل والخارج».

ومن جهة أخرى تم الكشف عن 4 قضايا اغتيال للنظام في 7 دول أوروبية وهي: النمسا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا والدانمارك والنرويج.

وأكد القيادي الإيراني المعارض، أن حياة واستمرار بقاء نظام الملالي خلال هذه الأعوام، كان مرهوناً بهذا الإرهاب المتسع، وقال: «ولكننا الآن نرى بأن وزراء الاتحاد الأوروبي، قد وافقوا على إدراج أسماء للائحة تجميد أصول نظام الملالي، وتم أيضاً إدراج قسم الأمن الداخلي لوزارة المخابرات واثنين من عملاء مخابرات الملالي على قوائم الإرهاب الخاصة بالاتحاد الأوروبي»

إلى ذلك، أعلنت الخارجية الأمريكية، المحاور الأربعة التي ستتم مناقشتها خلال «الاجتماع الوزاري لتعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط»، برئاسة الولايات المتحدة وبولندا، والذي عرُف تحت عنوان «قمة وارسو» في العاصمة البولندية يومي 13 و14 فبراير/شباط المقبل.

وذكر بيان للخارجية الأمريكية، أن المشاركين سيناقشون خلال الاجتماع المواضيع التالية: الأزمات الإقليمية وآثارها على المدنيين في الشرق الأوسط، وتطوير الصواريخ وانتشارها، والأمن السيبراني والتهديدات الناشئة لقطاع الطاقة، ومكافحة التطرف والتمويل غير المشروع له.

وعلى الرغم من عدم ذكر اسم إيران في البرنامج المُعلن، غير أن مراقبين يرون أنه من الواضح أن المحاور الأربعة ستركز بشكل مباشر حول إيران ودورها التخريبي في المنطقة، فيما يتعلق بدعم وتمويل الإرهاب والجماعات والميليشيات المسلحة وبرنامجها الصاروخي المثير للجدل، وهجماتها السيبرانية ضد أهداف غربية وأمريكية، فضلاً عن طموحاتها النووية الجديدة.

ولا تزال ردود الأفعال في طهران تتوالى ضد بولندا، بسبب تنظيم هذا المؤتمر الذي يراه مسؤولون إيرانيون أنه يشكل خطراً على النظام، نظراً لتشديد العزلة الدولية عليه، في ظل سعي الولايات المتحدة لحشد تحالف دولي يلجم سلوك إيران العدواني في المنطقة.

وفي سياق متصل، أعلنت مصادر في لندن، أن وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، وافق على حضور قمة وارسو حول إيران، وهو أول مسؤول أوروبي رفيع يعلن حضوره في هذا الاجتماع الذي يهدف إلى حشد تحالف دولي ضد طهران.

ويشارك الاتحاد الأوروبي، مخاوف واشنطن بشأن العديد من جوانب السلوك الإيراني، لكنه كان على خلاف مع إدارة دونالد ترامب، بشأن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، وفرض عقوبات أمريكية على أي شركات تسعى إلى التجارة مع إيران أو شراء صادراتها النفطية