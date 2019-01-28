جريفيث في صنعاء للضغط على الحوثيين بشأن اتفاق السويد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، اليوم الإثنين، إلى العاصمة صنعاء، في إطار الجهود الأممية الرامية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم.



وقال مصدر ملاحي في مطار صنعاء لـ"العين الإخبارية" إن المبعوث الأممي وصل إلى المطار قادما من العاصمة الأردنية عمان.

فيما ذكرت مصادر يمنية أخرى أن المبعوث الأممي سيعقد لقاءات مع قيادات في مليشيا الحوثي، بغرض الضغط عليهم من أجل تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي تمت عرقلة تنفيذه من قبل الانقلابيين، رغم مرور نحو شهر ونصف الشهر على الاتفاق.

وأمس الأحد، كان وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أكد أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس وعده بمغادرة عناصر مليشيا الحوثي لمدينة وموانئ الحديدة.





وأثمرت المشاورات اليمنية في السويد مكاسب عديدة في الملف اليمني، وخلافا لكونه لبنة أولى في طريق السلام شكل اتفاق ستوكهولم ضربة موجعة للمشروع الإيراني باليمن.

ونص اتفاق ستوكهولم على انسحاب مليشيا الحوثي الانقلابية من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى خلال 14 يوما كمرحلة أولى، فيما ستكون المرحلة الثانية هي الانسحاب من مدينة الحديدة إلى أطرافها، إلا أن تطبيق الاتفاق واجه خروقات متتالية من جانب المليشيا لعرقلة جهود السلام.