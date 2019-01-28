رئيس البرازيل يخضع لجراحة لإعادة توصيل الأمعاء

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رئيس البرازيل جاير بولسونارو

يخضع رئيس البرازيل جاير بولسونارو لجراحة صباح اليوم الاثنين لإزالة أنبوب من القولون وإعادة توصيل أمعائه استكمالا لجراحة أجريت له بعد إصابته بطعنة كادت تودي بحياته خلال حملة انتخابات الرئاسة في سبتمبر أيلول.

وقال بيان من مكتب الرئيس إن الأطباء أوصوا بأن يخلد بولسونارو (63 عاما) للراحة لمدة 48 ساعة بعد الجراحة سيكون خلالها نائب الرئيس هاملتون موراو قائما بأعمال الرئيس.

وستبعد الجراحة بولسونارو اليميني عن المشهد خلال كارثة منجم في ولاية ميناس جيرايس حيث أدى انهيار سد في منجم للحديد إلى انهيارات طينية مما أودى بحياة 58 شخصا على الأقل فيما لا يزال مئات في عداد المفقودين.

ودخل بولسونارو، الذي تولى المنصب في الأول من يناير كانون الثاني، المستشفى في ساو باولو أمس الأحد ثم بث تسجيل فيديو في وقت لاحق على تويتر وهي يرتدي رداء المستشفى وتحدث فيه عن الأحداث الأخيرة ومن بينها تحليقه بطائرة فوق موقع كارثة المنجم.

وقال إن الكارثة "أثرت علينا جميعا، نتضامن مع عائلات الضحايا".

وذكر أن من المتوقع أن تستمر الجراحة ثلاث ساعات على أن يبقى في المستشفى لمدة عشرة أيام.