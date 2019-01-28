البحرين: تأييد حكم المؤبد بحق الأمين العام لجبهة الوفاق

جدة - عمرو شويل أيدت محكمة التمييز البحرينية اليوم حكما بالسجن المؤبد لزعيم المعارضة الشيخ علي سلمان، واثنين من مساعديه بتهم “التخابر مع قطر”.

وأفادت “وكالة فرانس برس” أن الحكم الصادر عن محكمة التمييز هو نهائي ولا يمكن الطعن به.

واتهم سلمان، زعيم حركة الوفاق التي حلها القضاء، واثنين من مساعديه بـ”التخابر مع دولة قطر، وإفشاء وتسليم أسرار دفاعية”.