شكرا لقرائتكم قمة مصرية فرنسية اليوم بالقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، مساء الأحد، في زيارة رسمية تستغرق يومين، وتعد هذه الزيارة الأولى لماكرون منذ توليه مهام الرئاسة في فرنسا عام 2017.

ومن المقرر عقد قمة مصرية فرنسية بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي لبحث العلاقات الثنائية والتنسيق والتشاور بشأن القضايا الدولية والإقليمية وأزمات المنطقة والملفين السوري والليبي.

كما ستتم في القمة الثنائية المرتقبة التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين القاهرة وباريس.

ومن المقرر أيضاً أن يلتقي ماكرون القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، ويزور مشيخة الأزهر ويلتقي الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، كما أنه من المقرر أن يزور كاتدرائية العباسية للقاء البابا تواضروس بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، كما يعقد حواراً مع الجالية الفرنسية بمصر.