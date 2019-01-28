تسعة جرحى في انهيار منزل في لاهاي

اسماء السيد - لاهاي: انهار منزل في حي سكني في لاهاي في هولندا جزئيًا الأحد، بسبب انفجار غاز على الأرجح، ما أدى إلى سقوط تسعة جرحى، على ما أعلنت فرق الإغاثة الهولندية.

قالت فرق الإغاثة في لاهاي في حسابها عبر خدمة "تويتر"، "جرح تسعة أشخاص، من بينهم ثلاثة انتشلوا من بين الأنقاض".

وقع الانفجار، الذي أدى إلى انهيار كامل لواجهة المنزل، في حي لاكفارتير، الذي تسجل فيه كثافة سكانية عالية. وقال شهود إنهم سمعوا دوي انفجار قوي.

وقد أرسلت عشرات سيارات الإطفاء والاسعاف إلى المكان، فيما راحت مروحية تحلق فوقه. وأدى تداعي المنزل إلى عرقلة عمل المسعفين.

تسجل في هولندا، البالغ عدد سكانها 17 مليونًا، كثافة سكانية، هي من الأعلى في العالم. والمساكن فيها عادة ما تكون منازل متلاصقة، ما يعني تضرر كل الصف عمومًا عند وقوع انفجار غاز أو حريق.

