المعارضة تتظاهر في ذكرى إعادة انتخاب الرئيس في هندوراس

اسماء السيد - تيغوسيغالبا: شارك آلاف المتظاهرين الأحد في احتجاجات في هندوراس، وخصوصًا في العاصمة تيغوسيغالبا، حيث أحرقوا إطارات، وأغلقوا طرقًا، في ذكرى مرور عام على إعادة انتخاب خوان أورلاندو إيرنانديز رئيسًا، في اقتراع مثير للجدل.

استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمعات معارضي الرئيس إيرنانديز القريبين من حزب "الحرية وإعادة التأسيس" اليساري، الذين ارتدى بعضهم سترات حمراء.

وقد أشعل المتظاهرون النيران إطارات سيارات، وأغلقوا طرقًا، في حوالى 12 من أقاليم البلاد الـ18. وسط هتاف "إرحل!"، طوّقت الشرطة في بعض الأماكن المتظاهرين، ثم قامت بتفريقهم، مستخدمة الغاز المسيل للدموع.

قال منسق المعارضة الرئيس السابق مانويل زيلايا لصحافيين في حافلة تقلّ مؤيدين له بالقرب من بلدة كولونيا سان ميغيل في شرق البلاد إنّ "الشعب يحتاج حكومة عادلة، وليس حكمًا ديكتاتوريًا"، داعيًا إلى إضراب عام. أضاف "أطلقنا موجة من التظاهرات المتصاعدة، ستنتهي بإضراب وطني، حتى إسقاط هذه الديكتاتورية".

في العاصمة، امتد إغلاق الطرق إلى المدخل الشمالي للمدينة، الذي يؤدي إلى سان بيدرو سولا، ثاني مدن البلاد، وإلى الطريق السريع الجنوبي، الذي يؤدي إلى السلفادور ونيكاراغوا. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وقال زيلايا، الذي يقود حزب "الحرية وإعادة التأسيس"، لتلفزيون "أوني-تي في"، إن "هناك متظاهرين تعرّضوا للغاز المسيل للدموع والضرب" على يد الشرطة.

تولى هيرنانديز الرئاسة في 27 يناير 2018 بعدما أعيد انتخابه في اقتراع اعتبره "تحالف المعارضة ضد الديكتاتورية" الذي يقوده زيلايا، مزورًا، في هندوراس، أفقر بلد في أميركا الوسطى يعيش أكثر من ستين بالمئة من سكانه البالغ عددهم 8.7 ملايين نسمة، في الفقر.

وتقود المعارضة تظاهرات تطالب بإعلان مرشح التحالف المذيع التلفزيوني سلفادور نصرالله رئيسًا للبلاد. وكانت المحكمة الانتخابية العليا، التي اتهمتها المعارضة بتلقي أوامرها من السلطة، أكّدت فوز هيرنانديز بـ42.95 بالمئة من الأصوات مقابل 41.42 بالمئة لنصر الله، في الاقتراع الذي جرى في 26 نوفمبر 2017، وسط حملة من التظاهرات التي تخللتها أعمال عنف في بعض الأحيان.

