رفض رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو مهلة حددتها له دول أوروبية للدعوة لإجراء انتخابات خلال ثمانية أيام، وقال إن زعيم المعارضة خوان غوايدو انتهك الدستور عندما أعلن نفسه رئيسا للبلاد.
وقال مادورو أيضا في مقابلة مع قناة «سي.إن.إن ترك» التركية أذيعت يوم الأحد، إنه منفتح على الحوار وإن عقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو أمر مستبعد لكنه ليس مستحيلا، وترجمت القناة التلفزيونية المقابلة من الإسبانية إلى التركية.
وحثت واشنطن، التي اعترفت بجوايدو رئيسا، العالم يوم السبت على «اختيار جانب» في أزمة فنزويلا، وقطع الصلات المالية بحكومة مادورو.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس فنزويلا يندد بمهلة الدعوة لانتخابات ويعبر عن استعداده للحوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.