رئيس فنزويلا يندد بمهلة الدعوة لانتخابات ويعبر عن استعداده للحوار

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

رفض رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو مهلة حددتها له دول أوروبية للدعوة لإجراء انتخابات خلال ثمانية أيام، وقال إن زعيم المعارضة خوان غوايدو انتهك الدستور عندما أعلن نفسه رئيسا للبلاد.

وقال مادورو أيضا في مقابلة مع قناة «سي.إن.إن ترك» التركية أذيعت يوم الأحد، إنه منفتح على الحوار وإن عقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو أمر مستبعد لكنه ليس مستحيلا، وترجمت القناة التلفزيونية المقابلة من الإسبانية إلى التركية.

وحثت واشنطن، التي اعترفت بجوايدو رئيسا، العالم يوم السبت على «اختيار جانب» في أزمة فنزويلا، وقطع الصلات المالية بحكومة مادورو.