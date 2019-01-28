البيت الأبيض يتعهد "برد قوي" على أي عنف في فنزويلا

واشنطن (رويترز) - حذر مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون يوم الأحد من أي أعمال عنف أو ترهيب يتعرض لها الدبلوماسيون الأمريكيون في فنزويلا أو زعيم المعارضة هناك خوان جوايدو قائلا إن حدوث ذلك سيستوجب ردا من الولايات المتحدة.
وقال بولتون في تغريدة على تويتر "أي عنف وترهيب ضد الدبلوماسيين الأمريكيين أو الزعيم الديمقراطي في فنزويلا خوان جوايدو أو الجمعية الوطنية نفسها سيمثل اعتداء خطيرا على سيادة القانون وسيواجه برد قوي" مشيرا أيضا إلى دعم كوبا للقوات شبه العسكرية التابعة للزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
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