“غادي يدير البسطيلة بالحمام”..”سنهرب على ظهر فرس النهر..”#اذا_ربح_أخنوش” هاشتاغ ساخر يجتاح منصات التواصل بعد “تسخينات” الأحرار للانتخابات

ساعات بعد انتهاء أشغال المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي وسما باسم “إذا ربح اخنوش” للتفاعل مع الحملة الإنتخابية السابقة لأوانها، وغير المعلنة، التي يقودها عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.

وتفاعلا مع خرجاته الإعلامية وانتقاده لعدد من الإجراءات الحكومية، أطلق نشطاء هاشتاغ تفاعلي تحت عنوان “#اذا_ربح_أخنوش” والذي اجتاح موقع تويتر على الخصوص، مهاجما زعيم الأحرار الذي يتهمه خصومه بالخلط بين المال والسياسة.

وجاءت التغريدات المصاحبة للوسم المذكور بمحتوى ساخر يبرز توقعات المغاربة لمصيرهم في حال تمكن زعيم التجمعيين ووزير الفلاحة من الفوز برئاسة الحكومة.

وكان أخنوش قد لبس قد خلال الفترة الأخيرة جبة المعارض، مكثفا من خرجاته الإعلامية وموجها سهام الإنتقاد إلى حلفائه الحكوميين، وفي مقدمتهم حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة.

وقال أخنوش، في كلمة أمام المجلس الوطني لحزبه اليوم الأحد، إن المملكة تعيش عددا من المعضلات الإجتماعية من قبيل “تفشي البطالة وضعف أداء قطاعي التعليم والصحة”، مبرزا “أهمية مباشرة إصلاح هذه القطاعات في المرحلة المقبلة التي تبقى أحد الهواجس الكبرى التي تؤرقنا كتجمعيين وتجمعيات”، وفق ما نقله بيان المجلس الوطني.

وكان أخنوش قد اعتبر في وقت سابق من صباح اليوم الأحد، أن المسؤولية فيما يقع اليوم بالمغرب تتحملها حكومة عبد الإله بن كيران، معتبرا أن وزراءه في الحزب يتحملون المسؤولية، إلا أن الوزير عندما يقدم مشروعا لرئيس الحكومة، فإن هذا الأخير من يتحمل المسؤولية.

ودعا أخنوش في كلمته إلى ضرورة إعادة النظر في مقتضيات قانون المالية، التي أغضبت التجار، معتبرا أن الأزمة الأخيرة نشبت بين الحكومة، والتجار بسبب ضعف التواصل حول المقتضيات المثيرة للجدل.